Жители СЗАО не спешат продавать свою недвижимость

Количество выставленных на продажу квартир сократилось на 3% Эксперты-риелторы отмечают, что весной 2025 года на вторичном рынке столичной недвижимости сокращается количество выставленных на продажу квартир.
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