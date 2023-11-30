Уборкой снега в Петербурге в четверг занимается более 980 единиц техники

Особое внимание уделяется очистке дворов, подходов к подъездам и контейнерным площадкам. Согласно прогнозам, 30 ноября в Петербурге весь день будет идти снег, местами метель, возможно образование гололедицы.
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