Вы за всё заплатите: «Атака титанов» готовится покорять кинотеатры (есть тизер)

Когда-нибудь «Атака титанов» закончится безвозвратно, но не сейчас! Студия MAPPA («Магическая битва», «Безумный азарт») сообщила, что работает над полным метром: 145-минутный фильм-компиляция с подзаголовком «Последняя атака» (Attack on Titan The Movie: The Last Attack) объединит два последних спешла финального сезона с доработанным визуалом и объемным звуком 5.