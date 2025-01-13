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Глава крымской миссии Смирнов назвал последовательной позицию Трампа по Украине

Глава крымской миссии Смирнов назвал последовательной позицию Трампа по Украине

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов прокомментировал позицию избранного президента США Дональда Трампа, который считает нереалистичным «вытеснение» России со всех бывших украинских территорий, включая Крым.

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