Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Международным днем защиты детей

В первый день лета мы, по традиции, отмечаем Международный день защиты детей. С большой радостью и самыми добрыми чувствами поздравляю всех юных нижегородцев и их родителей! С каждым годом значимость этого праздника наполняется новыми смыслами.
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