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Царьград

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В ДТП с автобусом под Новосибирском погиб пассажир

В ДТП с автобусом под Новосибирском погиб пассажир

Утром 6 октября на 130-м километре трассы К-17Р в Новосибирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего из Карасука в Новосибирск, врезался в стоявший на полосе грузовик Volvo.

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