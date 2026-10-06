В ДТП с автобусом под Новосибирском погиб пассажир

Утром 6 октября на 130-м километре трассы К-17Р в Новосибирской области водитель рейсового автобуса, следовавшего из Карасука в Новосибирск, врезался в стоявший на полосе грузовик Volvo.
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