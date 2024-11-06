Ограничить нельзя конкурировать. ФАС хочет вывести РЖД из конкурентных сегментов железнодорожного рынка

Федеральная антимонопольная служба России разработала предложения в отношении железнодорожной госмонополии, главная задача которых, по словам главы ведомства Максима Шаскольского, — вывод компании из конкурентных сегментов логистического рынка.
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