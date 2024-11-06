Вгудок
ГЛАВНАЯЛЕНТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вгудок

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Ограничить нельзя конкурировать. ФАС хочет вывести РЖД из конкурентных сегментов железнодорожного рынка

Ограничить нельзя конкурировать. ФАС хочет вывести РЖД из конкурентных сегментов железнодорожного рынка

Федеральная антимонопольная служба России разработала предложения в отношении железнодорожной госмонополии, главная задача которых, по словам главы ведомства Максима Шаскольского, — вывод компании из конкурентных сегментов логистического рынка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх