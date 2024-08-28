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Спустя 22 года в громком деле об исчезновении студентки появились новые подробности

Спустя 22 года в громком деле об исчезновении студентки появились новые подробности

Мать пропавшей девушки вспомнила новую информацию, которая может помочь в раскрытии дела.Громкое уголовное дело студентки Валентины Шкляевой, которая пропала без вести 22 года назад, вновь привлекло внимание следователей.

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