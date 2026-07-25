Москву накроют грозы и северный ветер в субботу

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на субботу для столичного региона. Синоптики обещают облачное небо с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах прогремят грозы.
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