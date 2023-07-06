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МВД будет проверять людей, отказавшихся от паспорта Украины: Путин подписал указ

МВД будет проверять людей, отказавшихся от паспорта Украины: Путин подписал указ

МВД России будет проверять людей, которые отказались от паспорта Украины. Указ уже подписан.В четверг президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники МВД будут проверять русских, которые отказываются от гражданства Украины.

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Комментарии
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александр муравьев
Вопрос? Почему им разрешают сохранять гражданство Украины?
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19 час.
Владимир Алтайцев
странный  указ- надо проверять тех в РФ, кто НЕ отказался  от паспорта Украины, как та  же  Поклонская.
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14 час.

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