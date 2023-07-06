МВД будет проверять людей, отказавшихся от паспорта Украины: Путин подписал указ

МВД России будет проверять людей, которые отказались от паспорта Украины. Указ уже подписан.В четверг президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники МВД будут проверять русских, которые отказываются от гражданства Украины.
МВД России будет проверять людей, которые отказались от паспорта Украины. Указ уже подписан.В четверг президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники МВД будут проверять русских, которые отказываются от гражданства Украины.
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