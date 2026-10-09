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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае опровергли сообщения о медведях в одном из районов

В Алтайском крае опровергли сообщения о медведях в одном из районов

На прошлой неделе среди местных жителей распространилась информация сразу о нескольких возможных встречах с хищниками Сообщения о появлении медведей рядом с населенными пунктами Ребрихинского района Алтайского края не подтвердились.

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