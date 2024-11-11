🔥 В Сакском районе потушили возгорание сухой травы По информации ГУ МЧС России по РК, пожар произошёл ночью 10 ноября в районе трассы Симферополь — Мирный между сёлами Охотниково и Журавли.
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🔥 В Сакском районе потушили возгорание сухой травы По информации ГУ МЧС России по РК, пожар произошёл ночью 10 ноября в районе трассы Симферополь — Мирный между сёлами Охотниково и Журавли.