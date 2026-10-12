В Алуште и окрестностях на пять дней отключат газ

Подачу приостановят с 13 по 17 октября из-за реконструкции моста через реку Улу-Узень.Алуштинский участок Ялтинского «Крымгазсети» сообщает о временном прекращении газоснабжения.
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