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Банда грабителей подстрелила двоих полицейских на автозаправке в Афинах

Банда грабителей подстрелила двоих полицейских на автозаправке в Афинах

Преступники вступили в перестрелку с полицейскими на автомобильной заправке в столице Греции. В результате ЧП двое правоохранителей были ранены и один бандит убит, сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, руководящий полицией.

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