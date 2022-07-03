Банда грабителей подстрелила двоих полицейских на автозаправке в Афинах

Преступники вступили в перестрелку с полицейскими на автомобильной заправке в столице Греции. В результате ЧП двое правоохранителей были ранены и один бандит убит, сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, руководящий полицией.
Преступники вступили в перестрелку с полицейскими на автомобильной заправке в столице Греции. В результате ЧП двое правоохранителей были ранены и один бандит убит, сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос, руководящий полицией.
Свежие комментарии