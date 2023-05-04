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В Турции сообщили об интересе «Бешикташа» к игроку «Зенита» Барриосу

В Турции сообщили об интересе «Бешикташа» к игроку «Зенита» Барриосу

«Бешикташ» проявляет интерес к полузащитнику санкт-петербургского «Зенита» Вильмару Барриосу. По информации турецких источников, стамбульский клуб ищет игрока на позицию опорного полузащитника и рассматривает кандидатуру колумбийского футболиста.

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