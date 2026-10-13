Компания OpenAI заявила о выявлении в одном из своих офисов скрытого записывающего устройства.В публикации в соцсети X* представители компании рассказали, что речь идёт о высокотехнологичном гаджете.
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