TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Разбитые семьи, измены и громкие романы: 5 советских актрис, чьи личные драмы обсуждала вся страна

Разбитые семьи, измены и громкие романы: 5 советских актрис, чьи личные драмы обсуждала вся страна

В советские годы экранный образ актрис часто не имел ничего общего с их реальной жизнью. Пока зрители восхищались кроткими и преданными героинями на экранах, за кулисами рушились браки, вспыхивали тайные романы на съемочных площадках, а личные драмы знаменитых артисток порой затмевали их творческие успехи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии