Разбитые семьи, измены и громкие романы: 5 советских актрис, чьи личные драмы обсуждала вся страна

В советские годы экранный образ актрис часто не имел ничего общего с их реальной жизнью. Пока зрители восхищались кроткими и преданными героинями на экранах, за кулисами рушились браки, вспыхивали тайные романы на съемочных площадках, а личные драмы знаменитых артисток порой затмевали их творческие успехи.