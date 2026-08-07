Чей газ в турецкой трубе. ЕС столкнулся с проблемой происхождения газа

Отказаться от российского газа оказалось проще на бумаге, чем в трубе Европейская программа отказа от российского природного газа подошла к моменту, когда политическое решение необходимо превратить в работающую систему контроля.
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