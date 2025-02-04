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Министерство образования США может быть ликвидировано

Министерство образования США может быть ликвидировано

В администрации нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа идет обсуждение возможности издания указа, который может привести к полной ликвидации Министерства образования, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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