Министерство образования США может быть ликвидировано

В администрации нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа идет обсуждение возможности издания указа, который может привести к полной ликвидации Министерства образования, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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