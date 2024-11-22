С начала года тульские психологи провели почти девять тысяч консультаций

22 ноября отмечается День психолога. Так, с января по октябрь текущего года медицинские психологи Тульской областной психиатрической больницы провели почти девять тысяч консультаций, по данным регионального минздрава.
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