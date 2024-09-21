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Группу подростков спасли из гор в Крыму

Спасатели пришли на помощь группе подростков, которые застряли в горах в Крыму. Как сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Республики Крым, днем 21 сентября спасателям поступила информация, что подростки оказались на скальном массиве у села Краснокаменка в Судаке и не смогли спуститься своими силами.

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