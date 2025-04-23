Капитуляция или потеря территорий: Политолог указал на два пути для Украины

Политолог Калачев оценил фактически сорвавшиеся в Лондоне переговоры по украинской проблематике.Политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев уверен, что прошедшие в Лондоне переговоры по Украине нельзя назвать сорванными.
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