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Великие победы Отечественного спорта. Гроссмейстер ринга, чей умный бокс привел к двум золотым медалям Олимпиады

Великие победы Отечественного спорта. Гроссмейстер ринга, чей умный бокс привел к двум золотым медалям Олимпиады

Вот уже больше месяца я веду цикл статей про великие победы Отечественного спорта. Вместе с моими читателями вспомнили мы и гимнастов, и стрелков, и гребцов, и легких атлетов, и даже борцов.

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