ПК чиним: в РФ вырос спрос на услуги по ремонту компьютеров

В России в разы вырос спрос на услуги по ремонту компьютеров. IT-технику стали чаще чинить и обслуживать из-за роста цен на ПК, усиления киберпреступности, а также ухода с рынка сервис-центров иностранных брендов, рассказали «Известиям» участники рынка.
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