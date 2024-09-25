ПК чиним: в РФ вырос спрос на услуги по ремонту компьютеров

В России в разы вырос спрос на услуги по ремонту компьютеров. IT-технику стали чаще чинить и обслуживать из-за роста цен на ПК, усиления киберпреступности, а также ухода с рынка сервис-центров иностранных брендов, рассказали «Известиям» участники рынка.