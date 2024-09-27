Поздравительные открытки для бабушек и дедушек изготовят дети в Бабушкинском

В понедельник, 30 сентября в рамках празднования Дня старшего поколения в Московском многофункциональном культурном центре в Бабушкинском районе пройдёт творческий мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки.
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