JСА: чрезмерное использование фитнес-браслетов может вредить психике

Ученые из Льежского университета в Бельгии установили, что использование фитнес-браслетов и смарт-часов для отслеживания своей физической активности и общего состояния здоровья может быть губительным для психики.
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