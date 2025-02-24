Размер пенсий в марте сократится: принесут меньше, чем в январе и феврале Ольга БезродняяС наступлением марта пенсионеры в России столкнутся с изменением размера пенсионных выплат, которые могут показаться меньшими по сравнению с январем и февралем.
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