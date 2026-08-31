В июле петербуржцы просрочили 11,7 млрд рублей по жилищной ипотеке

В июле петербуржцы задолжали 11,7 млрд рублей по ипотечным кредитам на жилье. Причиной мог стать рост ставок или снижение реальных доходов.
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