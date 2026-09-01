Ушел на СВО после приговора и пропал без вести

Еще в феврале пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении Ильи Бронштейна, его доверенного лица — экс-главы «Корпоративного университета развития образования» Андрея Лубского — и еще троих сотрудников этого учреждения.
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