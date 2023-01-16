В Конгрессе США предложили отменить расследования по делам Байдена и Трампа

Глава комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Конгресса США, республиканец Джеймс Комер предложил отменить расследования о хранении секретных документов нынешним и бывшим президентами страны Джо Байденом и Дональдом Трампом.
Глава комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Конгресса США, республиканец Джеймс Комер предложил отменить расследования о хранении секретных документов нынешним и бывшим президентами страны Джо Байденом и Дональдом Трампом.
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