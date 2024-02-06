Известный молдавский нейрохирург вернулся в Альма-матер, чтобы поделиться своим опытом

29 и 30 января 2024 года молдавский Государственный медико-фармацевтический университет им. Николая Тестемицану (ГУМФ) посетил доктор Раду Сафта – нейрохирург Клиники нейрохирургии больницы Вернера Форсмана в Эберсвальде, доктор медицинских наук, выпускник ГУМФ, в настоящее время – представитель медицинской диаспоры Германии.