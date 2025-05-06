Китайские ученые довели до ума брошенный Западом перспективный проект в сфере ядерной энергетики, посрамив его разработчиков, пишет британский журналист Эндрю Орловски в газете The Telegraph.
В Британии раскрыли, как Китай посмеялся над Западом
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Grandad
В апреле 2025 года сообщалось, что Китай достиг рекордных показателей по установленной мощности АЭС, впервые возглавив мировой рейтинг с показателем 113 млн киловатт. В стране сейчас насчитывается 102 действующих, строящихся и одобренных к возведению атомных энергоблока.
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