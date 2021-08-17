Время Соборной площади

Новая песня группы "Раздвоение личностей" метафоры сделала реальностью.Алексей Небоход, вероятно, последний и единственный, кто в теперешней унылой постмодерновой, с фальшью замурлыканной инстаграмом России, умудряется петь так, что закрываешь глаза и с благодарностью вспоминаешь прищур Саши Башлачева и хриплый надрыв Игоря Талькова: как бы это не они – оттуда, уверен, с райских кущ для глашатых времени – все еще нашептывают и напевают нам: свои слова и мелодии о самом главном, а вот слышит их напевы только Небоход.