Ещё 7 топовых подарков любимому мужчине

Магнитный браслет, чудо-мышь и другие полезные штуковины, за которые вам будет благодарен любой мачо!Магнитный браслет Удобный браслет со скрытыми магнитными пластинами, которые позволяют надежно зафиксировать гвозди, шурупы, сверла, биты отверток и другие металлические мелочи, оставляя руки свободными.