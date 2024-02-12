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«Меня оскорбили. И меня это очень задело», – страдавшая от пагубной зависимости дочь Вячеслава Малафеева отказалась от работы аниматора

«Меня оскорбили. И меня это очень задело», – страдавшая от пагубной зависимости дочь Вячеслава Малафеева отказалась от работы аниматора

Дочь Вячеслава Малафеева пытается устроиться на работу. 20-летняя наследница футболиста хочет стать аниматором, но пока не может договорится с работодателем.

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