5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

Мини-блинчики с красной икрой и авокадоИнгредиенты: 100 г муки 1 яйцо 250 мл молока 1 спелое авокадо Сок лимона Красная икра Укроп для украшения Приготовление: Смешайте муку, яйцо и молоко, взбейте до однородной массы.