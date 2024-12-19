ДНИ
ДНИШОУ-БИЗНЕСПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯНОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДНИ

89 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Раисы Максимовы или все таки Раисы Максимовой?Внебрачный внук Р...
  • Валерий Павлишин
    Каждый русский, добросовестно учившийся в СССР, ответит правильно.Только истинный з...
  • Геннадий Бережнов
    Мне как то ни к чему все эти излияния! Одного не понял автор -  Мачеха дочери Волочковой это кто?Мачеха дочери Вол...

5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

5 нестандартных вариантов подачи красной икры к новогоднему столу

Мини-блинчики с красной икрой и авокадоИнгредиенты: 100 г муки 1 яйцо 250 мл молока 1 спелое авокадо Сок лимона Красная икра Укроп для украшения Приготовление: Смешайте муку, яйцо и молоко, взбейте до однородной массы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх