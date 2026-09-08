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Царьград

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Банк России выявил рост незаконных кредиторов в интернете в 6 раз

Банк России выявил рост незаконных кредиторов в интернете в 6 раз

В первом полугодии 2026 года число нелегальных кредиторов в интернете увеличилось в шесть раз, достигнув 360 случаев.

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