Банк России выявил рост незаконных кредиторов в интернете в 6 раз

В первом полугодии 2026 года число нелегальных кредиторов в интернете увеличилось в шесть раз, достигнув 360 случаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский заявил ...
- ВД Правительство Ниж...
- Почему в России н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым