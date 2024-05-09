České noviny: словаки собрали €4 млн на закупку 2,7 тыс. снарядов для Украины

Жители Словакии собрали $4 млн для покупки снарядов Украины. Об этом сообщает издание České noviny. Уточняется, что этой суммы хватит на 2692 артиллерийских снаряда, производить их будут на чешском предприятии STV Group.
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