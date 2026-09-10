ГБАУ «Смольнинское» заплатит за поездки по ЗСД 10 млн

Западный скоростной диаметр (ЗСД) — платная трасса, соединяющая северные и южные районы Петербурга. Она помогает сэкономить время и нервы, минуя пробки, поэтому неудивительно, что этой дорогой предпочитают пользоваться и представители городской власти.