ГБАУ «Смольнинское» заплатит за поездки по ЗСД 10 млн

Западный скоростной диаметр (ЗСД) — платная трасса, соединяющая северные и южные районы Петербурга. Она помогает сэкономить время и нервы, минуя пробки, поэтому неудивительно, что этой дорогой предпочитают пользоваться и представители городской власти.
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