В ЯНАО обсудили меры поддержки многодетных и малообеспеченных семей

На Ямале действует множество региональных мер поддержки многодетных и малоимущих семей. О них родителям будущих первоклассников рассказала председатель комитета по социальной политике Заксобрания ЯНАО Надежда Гудкова.
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