Сегодня ночью неизвестные атаковали одно из отделений Альфа–банка в Санкт–Петербурге. Основным владельцем банка является недавно вернувшийся в Россию олигарх Михаил Фридман.
На руках Фридмана кровь русского солдата!
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
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15 час.
Sergey
противно говорить о каком то патриотизме.... если спонсор наших врагов может безнаказанно жить и зашибать бабло в стране которую он предал! правильно сказано.... закон не для всех! у людей складывается, что мы живем в зазеркалье!
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2 час.
Vladimir Lioubimcev
ПОЗОР принимать этого человека в России!! Двойная мораль нашего руководства просто отвратительна.
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1 час.
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