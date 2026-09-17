Rosewood Hong Kong второй раз подряд стал лучшим отелем мира

Rosewood Hong Kong вновь занял первое место в мировом рейтинге The 50 Best Hotels 2026. Результаты были объявлены 15 сентября в Париже: гонконгский отель второй год подряд получил титул The World’s Best Hotel.
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