Куда пойти в Рязани в Новый год и Рождество. Топ-5 праздничных локаций города

Рязань предлагает множество интересных и увлекательных локаций, где можно встретить наступающие праздникиЕсли вы ищете идеальные места для празднования, Рязань предлагает множество интересных и увлекательных локаций, где можно встретить наступающие праздники.
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