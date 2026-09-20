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Граждане России активно голосуют на выборах в Госдуму в Сеуле

Граждане России активно голосуют на выборах в Госдуму в Сеуле

Россияне активно участвуют в голосовании на выборах в Госдуму на избирательном участке в Сеуле. Об этом заявил посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.

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