Александр Цыбульский выступит на сессии облсобрания c отчетом о деятельности регионального правительства за 2023 год

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сегодня, 22 мая, выступит на сессии Архангельского областного Собрания с ежегодным отчетом о результатах деятельности регионального правительства в 2023 году.
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