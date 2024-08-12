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Возможности использования новой платформы AgroGo

Возможности использования новой платформы AgroGo

Возможности использования новой платформы AgroGo Сергеева ТатьянаСпециализированная платформа AgroGo использует по-настоящему инновационный подход, позволяющий эффективно организовать сельскохозяйственные работы посредством найма специалистов и аренды спецтехники.

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