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Полисы ОСАГО и КАСКО: почему иногда необходимы оба

Полисы ОСАГО и КАСКО: почему иногда необходимы оба

Купив автомобиль, следует в первую очередь позаботиться о своей безопасности и застраховать машину. Даже доскональное знание всех правил дорожного движения и их соблюдение не может 100-процентно гарантировать, что вы не попадёте в ДТП.

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