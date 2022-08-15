Репортёр

4 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Американцы думают, что они, заварив эту кашу, отсидятся в стороне?! Не получится!Американский поли...
  • Степан Капуста
    Помнится, в годы перестройки монгольские власти "очень нелюбезно" выдавливали русских в надежде на то, что новые экон...Кратчайший путь в...
  • Лидия Санникова
    Что галичанские укры, что поляки-друг друга стоят. И те, и другие устраивали погромы и резню. Гены общие.Варшава ждет от К...

Где остановятся русские танки на Украине

Где остановятся русские танки на Украине

Этот текст я хотел написать давно, он не то что назрел – он перезрел, и хотя выводы из него очевидны даже ребенку, но вся наша непоследовательная, невнятная позиция по Украине и будущему, которое по результатам СВО мы ей уготовили, привели к тому, что никто ни на Украине, ни в РФ ни малейшего понятия не имеет, какие реальные планы преследует Кремль в этой операции и где по концовке остановятся русские танки? На какую реакцию украинцев рассчитывает Кремль, если даже собственные граждане РФ задают мне подобные вопросы: – Не вполне ясно: чем должна закончиться война.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх