Преподавателя российского вуза заподозрили в организации незаконной миграции

В Москве 49-летний старший преподаватель департамента информационного менеджмента Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Экподобо Раймонд Оввигхо задержан по подозрению в организации незаконной миграции граждан Нигерии.
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