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Журнал о бизнесе и инвестициях

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В Курской области запретили распространять информацию о местах обстрелов

Оперштаб Курской области ввел запрет на распространение в интернете и в СМИ фото и видео, касающихся дислокации ВС России, военной инфраструктуры и критически важных объектов, а также информации о местах обстрелов или попадания снарядов.

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