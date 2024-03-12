В Курской области запретили распространять информацию о местах обстрелов

Оперштаб Курской области ввел запрет на распространение в интернете и в СМИ фото и видео, касающихся дислокации ВС России, военной инфраструктуры и критически важных объектов, а также информации о местах обстрелов или попадания снарядов.
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